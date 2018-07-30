В Норвегии погибла олимпийская чемпионка

30 июля, 2018, 12:27

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Вибеке Скофтеруд разбилась на гидроскутере в Норвегии

Об этом сообщает телеканал NRK.

Норвежская лыжница перестала выходить на связь с вечера субботы, после чего была объявлена в розыск. 38-летняя Скофтеруд была найдена возле своего гидроцикла в бессознательном состоянии, медики пытались оказать ей помощь, но тщетно.

"Погибшую объявили пропавшей без вести в ночь с субботы на воскресенье. Мы начали поиски и 29 июля в 11:30 нашли ее мертвой. Рядом находился гидроскутер, все указывает на то, что она попала на нем в аварию", - заявили в полиции.

Скофтеруд - чемпионка Олимпийских игр в Ванкувере (2010), она дважды выигрывала золото на чемпионатах мира (2005, 2011). Все награды норвежка выиграла в эстафетных гонках.