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В Норвегии охранник туристов застрелил медведя

В Норвегии охранник туристического круизного судна застрелил медведя, напавшего на его коллегу

Об этом сообщает The Guardian.

Инцидент произошел, когда туристы с круизного судна MS Bremen сошли на берег в провинции Свальбард, архипелаг Шпицберген – в регионе между материковой частью Норвегии и Северным полюсом, известном своими ледниками, северными оленями и белыми медведями.

Пресс-секретарь немецкой компании Hapag Lloyd Cruises, которая управляет MS Bremen, сказала, что белый медведь напал на одного из двух охранников от полярных медведей, в результате мужчина получил ранение головы.

По ее словам, полярный медведь был убит другим охранником "с целью самообороны". Фотографии убитого белого медведя распространились в сети, вызвав критику дикого туризма в Арктике.

Пострадавшего охранника госпитализировали, он проходит лечение. Угрозы его жизни нет.

Все круизные корабли, плавающие в этом регионе, обязаны иметь на борту охранников от полярных медведей.

За последние несколько лет арктический туризм резко вырос и сейчас переживает сезон. График порта в Лонгири свидетельствует, что на следующей неделе в него зайдут 18 круизных судов.

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