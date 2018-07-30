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В некоторых областях неделя начнется с грозовых дождей и сильного ветра

В некоторых областях Украины 30 июля ожидается осложнение погодных условий

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Сегодня днем в западных и южных регионах, а также Житомирской и Винницкой областях ожидаются грозовые дожди.

"В течение 30 июля в Прикарпатье и Закарпатье грозы, местами сильные дожди, град, шквалы 15-20 м/сек", - подчеркнули в ГСЧС.

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