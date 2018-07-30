В Нацполиции хотят создать реестр педофилов

30 июля, 2018, 20:41

Национальная полиция предлагает создать в Украине открытый реестр педофилов по примеру многих европейских стран

Об этом сообщил глава Департамента борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми Нацполиции Артем Крищенко, передает пресс-служба Нацполиции.

"Да, я считаю, что мы должны ввести в Украине открытый реестр педофилов - такой, как во многих европейских странах. За рубежом такие люди никогда не смогут устроиться на государственную службу, в престижную фирму. Им даже могут отказать во въезде в любую страну”, - отметил Крищенко.

Он добавил, что в Украине такая практика тоже работает. Например, когда летит иностранец, который находится в открытом реестре, иностранные коллеги сообщают Нацполиции о прибытии такого гостя. Украинские полицейские встречают его в аэропорту и извещают об отказе в визите в страну.

"Введение такого реестра в нашей стране даст возможность предотвратить многие преступления против детей", - убежден Крищенко.