 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В Нацполиции хотят создать реестр педофилов

Национальная полиция предлагает создать в Украине открытый реестр педофилов по примеру многих европейских стран

Об этом сообщил глава Департамента борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми Нацполиции Артем Крищенко, передает пресс-служба Нацполиции.

"Да, я считаю, что мы должны ввести в Украине открытый реестр педофилов - такой, как во многих европейских странах. За рубежом такие люди никогда не смогут устроиться на государственную службу, в престижную фирму. Им даже могут отказать во въезде в любую страну”, - отметил Крищенко.

Он добавил, что в Украине такая практика тоже работает. Например, когда летит иностранец, который находится в открытом реестре, иностранные коллеги сообщают Нацполиции о прибытии такого гостя. Украинские полицейские встречают его в аэропорту и извещают об отказе в визите в страну.

"Введение такого реестра в нашей стране даст возможность предотвратить многие преступления против детей", - убежден Крищенко.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

30 июля, 2018 понедельник

больше новостей

30 июля, 2018 понедельник

29 июля, 2018 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать