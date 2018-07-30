В Киеве 10-летний мальчик погиб на крыше электропоезда
30 июля, 2018, 21:18
В понедельник, 30 июля, в Киеве 10-летний мальчик погиб от удара электрическим током
Об этом сообщают "Вартови Еспресо".
Происшествие случилось в Соломенском районе вечером. По предварительной информации, мальчик залез на крышу электропоезда, где и получил удар электротоком.
В результате поражения ребенок погиб на месте происшествия. Врачи "скорой", которые прибыли на место происшествия, лишь констатировали его смерть.
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