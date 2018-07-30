Ученые "воскресили" червей, которые лежали подо льдом 40 тысяч лет

30 июля, 2018, 12:15

Международная группа ученых обнаружила в Колымской низменности живых круглых червей, которые пролежали подо льдом от 32 до 42 тысяч лет

Как свидетельствует исследование, опубликованное в журнале Doklady Biological Sciences, "отогревшись", нематоды даже смогли размножаться.

Червей нашли в 2012 году - тогда ученые взяли 300 образцов древней замерзшей породы рядом с рекой Колыма. В двух образцах, возраст которых составляет примерно 32-42 тыс. лет, обнаружили почвенных нематод, еще в одном - останки белка.

До сих пор биологи считали, что выживать подо льдом способны только простейшие организмы, но круглые черви принадлежат к классу многоклеточных.

Ученые поместили червей в чашку Петри, где они хранились при температуре в 20 ° C. Через несколько недель нематоды оттаяли и смогли размножаться - при этом родившиеся черви выжили, как и их родители.

Вопрос о том, могли или не могли черви ожить, не стоит, считает Робин М. Гиблин-Дэвис, нематодолог и заместитель директора исследовательского и образовательного центра Форт-Лодердейл в Университете Флориды.

"Теоретически это возможно, если организмы защищены от физических повреждений, которые могут нарушить структурную целостность во время заморозки, они должны быть способны оживать после регидратации в течение очень долгих периодов времени".

В то же время, нужно подтвердить научность исследования. "Самая большая проблема заключается в возможности заражения древних образцов современными организмами", - говорит он.

Сами же ученые признают возможность загрязнения, но отмечают, что это маловероятно. Они придерживались строгих процедур для обеспечения полной стерильности. И учитывая, что образцы льда были похоронены на глубине 30 метров, современные нематоды вряд ли до них добрались бы.

Если удастся доказать научность открытия, обнаружены черви станут самыми долгоживущими организмами на планете.

Недавно ученые нашли древнейшие следы, оставленные билатеральными (двусторонне-симметричными) животные около 550 миллионов лет назад - и это древнейшие следы первых животных на Земле.