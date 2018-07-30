Три тысячи таблеток, марихуана и 10 гранат: на Франковщине разоблачили братьев-наркоторговцев
Об этом сообщает пресс-служба СБУ в Facebook.
Оперативники спецслужбы установили, что двое братьев из Калуша наладили масштабный сбыт синтетических наркотиков и производство марихуаны.
Во время обысков жилья, которое снимали злоумышленники, правоохранители изъяли партию из трех тысяч таблеток наркосодержащего препарата "Субутекс", стоимость которой на "черном рынке" составляет почти 900 тысяч гривен, и марихуану. Также оперативники спецслужбы обнаружили десять гранат РГД-5, четыре пистолета различных марок и наличные в сумме более 100 тысяч гривен.
Кроме того, в одном из сел района правоохранители ликвидировали созданную дельцами нарколабораторию, где выращивал каннабис.
Задержанным объявлено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных статьями "Незаконное обращение с оружием" и "Посев или выращивание конопли".
Сейчас решается вопрос относительно избрания меры пресечения в виде содержания под стражей.
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