Трамп пригрозил приостановить работу правительства США

30 июля, 2018, 12:04

Президент США Дональд Трамп заявил, что допустит прекращения работы федерального правительства, если Демократическая партия не проголосует за законопроект об охране границ

Об этом он написал в Twitter.

"Я буду готов к "шатдауну" правительства, если демократы не дадут нам голосов за безопасность границ, что включает и Стену! Необходимо избавиться лотереи, системы ловить и отпускать и, наконец, перейти к системе иммиграции на основе качества! Нам нужны хорошие люди, которые приезжают в нашу страну!", - написал Трамп.

I would be willing to “shut down” government if the Democrats do not give us the votes for Border Security, which includes the Wall! Must get rid of Lottery, Catch & Release etc. and finally go to system of Immigration based on MERIT! We need great people coming into our Country! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29 июля 2018 г.

Трамп подписал указ о строительстве стены на границе с Мексикой через пять дней после инаугурации, но Конгресс до сих пор не выделил необходимые деньги.

В январе Сенат США не смог согласовать новый бюджет, из-за чего федеральные министерства и ведомства прекратили работу и в стране начался так называемый "шатдаун".

В случае "шатдауна" руководство США вынуждено прекращать нормальную работу, а многие категории госслужащих, включая некоторых сотрудников спецслужб и аппарата Белого дома, отправляются в отпуск без сохранения выплат.