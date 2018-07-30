Трамп пригрозил приостановить работу правительства США
Об этом он написал в Twitter.
"Я буду готов к "шатдауну" правительства, если демократы не дадут нам голосов за безопасность границ, что включает и Стену! Необходимо избавиться лотереи, системы ловить и отпускать и, наконец, перейти к системе иммиграции на основе качества! Нам нужны хорошие люди, которые приезжают в нашу страну!", - написал Трамп.
I would be willing to “shut down” government if the Democrats do not give us the votes for Border Security, which includes the Wall! Must get rid of Lottery, Catch & Release etc. and finally go to system of Immigration based on MERIT! We need great people coming into our Country!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29 июля 2018 г.
Трамп подписал указ о строительстве стены на границе с Мексикой через пять дней после инаугурации, но Конгресс до сих пор не выделил необходимые деньги.
В январе Сенат США не смог согласовать новый бюджет, из-за чего федеральные министерства и ведомства прекратили работу и в стране начался так называемый "шатдаун".
В случае "шатдауна" руководство США вынуждено прекращать нормальную работу, а многие категории госслужащих, включая некоторых сотрудников спецслужб и аппарата Белого дома, отправляются в отпуск без сохранения выплат.
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