Tesla начала выпускать доски для серфинга
30 июля, 2018, 13:43
В интернет-магазине американской компании Tesla появились доски для серфинга
Об этом говорится на сайте магазина Tesla.
Доски для серфинга от Tesla создаются под заказ и будут выпущены тиражом в 200 штук. Их разработкой занимались Tesla Design Studio, производителем досок для серфинга Lost Surfboards и его соучредителем Мэттом Биолосом.
Согласно описанию на странице продукта, доски созданы для атлетов World Surf League Championship и сочетают в себе углеволокно Black Dart с матовыми и глянцевыми покрытиями, которые используются при производстве электрокаров Tesla.
Стоимость одной доски составляет 1 500 долларов. Изготовление доски и доставка займут, согласно обещаниям Tesla, порядка 2-10 недель.
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