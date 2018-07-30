Tesla начала выпускать доски для серфинга

30 июля, 2018, 13:43

В интернет-магазине американской компании Tesla появились доски для серфинга

Об этом говорится на сайте магазина Tesla.

Доски для серфинга от Tesla создаются под заказ и будут выпущены тиражом в 200 штук. Их разработкой занимались Tesla Design Studio, производителем досок для серфинга Lost Surfboards и его соучредителем Мэттом Биолосом.

Согласно описанию на странице продукта, доски созданы для атлетов World Surf League Championship и сочетают в себе углеволокно Black Dart с матовыми и глянцевыми покрытиями, которые используются при производстве электрокаров Tesla.

Стоимость одной доски составляет 1 500 долларов. Изготовление доски и доставка займут, согласно обещаниям Tesla, порядка 2-10 недель.