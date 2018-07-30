Таинственное исчезновение малайзийского самолета: следователи признали, что не знают причин трагедии

30 июля, 2018, 11:05

Команда следователей выпустила отчет относительно пропавшего в 2014 году авиалайнера Boeing 777, выполнявшего рейс MH370 из Куала-Лумпура в Пекин

Об этом заявил глава команды по расследованию этого дела Кок Су Чон, сообщает издание Reuters.

"Команда не может определить реальную причину исчезновения MH370. Ответ на этот вопрос может быть окончательным только тогда, когда и если найдут обломки", - подчеркнул он.

Отметим, самолет MH370 исчез на пути в Пекин из Куала-Лумпур в 2014 году. Он исчез с экранов радаров в ночь на 8 марта, на борту было 227 пассажиров и 12 членов экипажа.

Лайнер вероятно потерпел крушение в южной части Индийского океана, однако поисковая операция, которая обошлась в $135 млн, ни к чему не привела.

Год назад следователи подтвердили предположение о том, что самолет мог упасть на север от поисковой зоны на юге Индийского океана. Они считают, что обломки самолета могут находиться в зоне 25 тысяч квадратных километров.