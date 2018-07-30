Суд ФРГ постановил вернуть в Германию депортированную жительницу Донецка и ее семью
Об этом сообщает Deutsche Welle.
Суд удовлетворил жалобу на высылку потому, что Светлана К., родом из оккупированного Россией Донецка, проходит обучение как сиделка за пожилыми людьми. Курс начался в 2016 году и длится до сих пор. Во время учебы Светлана К. показала результаты выше среднего.
Некоторое время в 2017 году семья Светланы К. находилась в приюте при евангелической общине пастора Куно Гаука, который после высылки украинцев 18 июля из Германии прислал письмо федеральному министру внутренних дел Хорсту Зеегоферу с резкой критикой политики правительства в отношении мигрантов.
Президент социальной службы евангелической церкви Diakonie Михаэль Баммессель в свою очередь назвал высылку из Германии мотивированных квалифицированных мигрантов граничащей с "безумием", особенно из-за нехватки персонала для ухода за людьми, которые в нем нуждаются.
Читайте также
-
-
22 июля, 2018 Криворивня - летняя культурная столица Украины
-
19 июля, 2018 Папа-расист, Свингеры и "понаехавшие"
-
-
Читайте также
-
22 июля, 2018 Криворивня - летняя культурная столица Украины
-
19 июля, 2018 Папа-расист, Свингеры и "понаехавшие"
-