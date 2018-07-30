Суд ФРГ постановил вернуть в Германию депортированную жительницу Донецка и ее семью

30 июля, 2018, 22:36

Суд федеральной земли Бавария позволил ранее депортированной украинке Светлане К. вернуться в Германию вместе с мужем и 9-летней дочерью

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Суд удовлетворил жалобу на высылку потому, что Светлана К., родом из оккупированного Россией Донецка, проходит обучение как сиделка за пожилыми людьми. Курс начался в 2016 году и длится до сих пор. Во время учебы Светлана К. показала результаты выше среднего.

Некоторое время в 2017 году семья Светланы К. находилась в приюте при евангелической общине пастора Куно Гаука, который после высылки украинцев 18 июля из Германии прислал письмо федеральному министру внутренних дел Хорсту Зеегоферу с резкой критикой политики правительства в отношении мигрантов.

Президент социальной службы евангелической церкви Diakonie Михаэль Баммессель в свою очередь назвал высылку из Германии мотивированных квалифицированных мигрантов граничащей с "безумием", особенно из-за нехватки персонала для ухода за людьми, которые в нем нуждаются.