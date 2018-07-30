Стало известно, под каким номером Ярмоленко будет играть в "Вест Хэме"

30 июля, 2018, 10:27

Украинский футболист Андрей Ярмоленко выбрал игровой номер в английском "Вест Хэме"

Об этом сообщает "Команда 1".

Ярмоленко будет выступать за новую команду под 20-м игровым номером. Именно под ним 28-летний украинец играл в предсезонных товарищеских матчах. В дортмундской "Боруссии" Ярмоленко выступал под номером 9, у "Динамо" - 10, а за сборную Украины играет под номером 7.

Андрей Ярмоленко перешел этим летом в клуб из Лондона с немецкой "Боруссии", которая получила за футболиста 20 млн евро.