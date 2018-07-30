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Секс и насилие: в США бабулька застрелила своего мужа за то, что он подписался на порноканал


фото: jeffcoso.org
Американка застрелила своего мужа, узнав, что тот приобрел подписку на телеканалы с порнографией

Об этом сообщает пресс-служба полиции города Джефферсона.

69-летняя Патриция Хилл сама позвонила в полицию и сообщила, что только что застрелила своего мужа, 65-летнего Фрэнка Хилла. После прибытия на место преступления сотрудники полиции обнаружили тело мужчины, который скончался от двух огнестрельных ранений.

Женщина рассказала, что начала спорить с мужем, сидевшем в сарае. Она была недовольна тем, что он снова оформил подписку на телеканалы с порно-контентом, несмотря на то, что она уже отменяла ее.

Хилл попросила мужчину уйти, но тот отказался. Тогда она забежала в дом и вернулась в сарай уже с пистолетом. Она выстрелила в мужчину дважды: в ногу и в голову. После этого она вернулась в дом, положила оружие на место и позвонила в службу спасения, чтобы сообщить об убийстве.

На данный момент американка находится под стражей и ждет начала судебного разбирательства.

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