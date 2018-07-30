 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Российские хакеры атаковали лабораторию в Швейцарии, которая анализировала "Новичок"

Швейцарская лаборатория Шпиц, которая специализируется на предотвращении химических, биологических и ядерных угроз, вероятно, была атакована группой хакеров, связанных с Россией

Об этом сообщает швейцарское издание Blick.

Лаборатория в кантоне Берн, вероятно, стала мишенью для хакеров из-за ее роли в расследовании отравления Сергея и Юлии Скрипалей в британском городе Солсбери. Лаборатория привлекалась к экспертизе нервно-паралитического вещества, которая была использована для отравления.

Хакеры из группы "Sandworm", связанной с российским правительством, представлялись членами организационного комитета лаборатории и распространили документ с инструкциями о предстоящей конференции по химическому оружию, запланированной на сентябрь.

Документ в формате Word содержал только информацию о конференции. В файл была установлена вредная программа.

Киберпреступники использовали поддельный адрес электронной почты и нацеливались на экспертов по химическому оружию, приглашенных на конференцию.

"Кто-то действовал от имени лаборатории. Мы немедленно проинформировали участников конференции, что документ не наш, и указали на опасность", - сказал Курт Мюнгер из Федерального управления гражданской защиты.

По его словам, взлом хакеров вызвал ограниченный вред. "Сама лаборатория не зарегистрировала ни одного оттока данных", - подтвердил Мюнгер.

Этого года хакеры уже атаковали несколько организаций в Швейцарии. Федеральная разведывательная служба сообщала о внутренних атаках "на различные международные спортивные федерации", в том числе на Международный олимпийский комитет в Лозанне.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

30 июля, 2018 понедельник

больше новостей

30 июля, 2018 понедельник

29 июля, 2018 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать