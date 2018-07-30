Российские хакеры атаковали лабораторию в Швейцарии, которая анализировала "Новичок"
Об этом сообщает швейцарское издание Blick.
Лаборатория в кантоне Берн, вероятно, стала мишенью для хакеров из-за ее роли в расследовании отравления Сергея и Юлии Скрипалей в британском городе Солсбери. Лаборатория привлекалась к экспертизе нервно-паралитического вещества, которая была использована для отравления.
Хакеры из группы "Sandworm", связанной с российским правительством, представлялись членами организационного комитета лаборатории и распространили документ с инструкциями о предстоящей конференции по химическому оружию, запланированной на сентябрь.
Документ в формате Word содержал только информацию о конференции. В файл была установлена вредная программа.
Киберпреступники использовали поддельный адрес электронной почты и нацеливались на экспертов по химическому оружию, приглашенных на конференцию.
"Кто-то действовал от имени лаборатории. Мы немедленно проинформировали участников конференции, что документ не наш, и указали на опасность", - сказал Курт Мюнгер из Федерального управления гражданской защиты.
По его словам, взлом хакеров вызвал ограниченный вред. "Сама лаборатория не зарегистрировала ни одного оттока данных", - подтвердил Мюнгер.
Этого года хакеры уже атаковали несколько организаций в Швейцарии. Федеральная разведывательная служба сообщала о внутренних атаках "на различные международные спортивные федерации", в том числе на Международный олимпийский комитет в Лозанне.
- Ранее сообщалось об атаке российских хакеров на ведущие медиакомпании Германии.
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