Россиянин "проскочил" через границу на Харьковщине, но не смог пройти мимо пограничников
30 июля, 2018, 14:57
На Харьковщине пограничники задержали гражданина России, нарушившего государственную границу Украины
Об этом сообщает пресс-служба Восточного регионального управления ГПСУ.
Пограничники Харьковского отряда обнаружили и задержали россиянина, который незаконно пересек государственную границу, минуя установленные пункты пропуска.
Пограничники с помощью тепловизоров обнаружили неизвестную личность, идущую от линии государственной границы вглубь Украины.
Иностранца задержали для составления документов об административном правонарушении. Его дальнейшую судьбу решит суд.
Читайте также
-
-
12 июля, 2018 Нацбанк снова повысил учетную ставку. Что изменится
-
-
-
Читайте также
-
12 июля, 2018 Нацбанк снова повысил учетную ставку. Что изменится
-
-