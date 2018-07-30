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Россиянин "проскочил" через границу на Харьковщине, но не смог пройти мимо пограничников


фото: Східне регіональне Управління ДПСУ
На Харьковщине пограничники задержали гражданина России, нарушившего государственную границу Украины

Об этом сообщает пресс-служба Восточного регионального управления ГПСУ.

Пограничники Харьковского отряда обнаружили и задержали россиянина, который незаконно пересек государственную границу, минуя установленные пункты пропуска.

Пограничники с помощью тепловизоров обнаружили неизвестную личность, идущую от линии государственной границы вглубь Украины.

Иностранца задержали для составления документов об административном правонарушении. Его дальнейшую судьбу решит суд.

 

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