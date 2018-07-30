Рейтинг блока Меркель упал до самого низкого уровня за последние 12 лет
30 июля, 2018, 14:42
Рейтинг германского блока Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС), возглавляемого канцлером Ангелой Меркель, снизился до 29%
Об этом свидетельствуют результаты еженедельного опроса издание Bild.
Это стало самым низким показателем для блока с 2006 года. За неделю рейтинг союза Меркель упал на один процентный пункт.
Впрочем, рейтинг блока ХДС/ХСС все равно остается выше, чем у конкурентов. Рейтинг Социал-демократической партии Германии (СДПГ) упал на один процент и составляет 18%.
На третьем месте идет ультраправая партия "Альтернатива для Германии" - 15 процентов. Уровень поддержки Зеленых - 14 процентов, Левая партия имеет 10 процентов, а Свободная демократическая партия - 9 процентов.
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