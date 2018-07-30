Ремонт 40 метров дорог: в правительстве рассказали о "предательстве" одной из автослужб Тернопольщины

30 июля, 2018, 13:30

В Минэкономразвития рассказали, что служба автомобильных дорог в Тернопольской области решила отремонтировать несколько дорог и заключила почти 200 соглашений, каждая из которых предусматривает ремонт 40 метров трассы

Об этом на своей странице в Facebook написал первый заместитель министра Минэкономразвития Максим Нефедов.

Он рассказал, что эта служба решила отремонтировать несколько дорог, о чем заключила на ремонт семи дорог 178 сделок с одним подрядчиком. В частности, на ремонт дороги Козова-Ишков был заключен 21 договор суммой 3,9 млн грн.

"Если простыми словами, то каждый договор предусматривает ремонт 40 метров. 40 метров... Каждый договор... Открытые торги, аукционы, конкуренция, экономия средств? Не, не слышал... Такая же ситуация со всеми другими дорогами. Хоть бы сделали эти дороги, хотя веры в это и не нет", - подчеркнул Нефедов.