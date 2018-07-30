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"Сделано в России": бойцам ВСУ закупили топоры российского производства

Одно из подразделений ВСУ получило отремонтированную бронетехнику, укомплектованную топорами с надписью "Сделано в России"

Об этом сообщил народный депутат Игорь Лапин в Facebook.

"Я не зрадофил, но есть предел. Вот скажите мне что это за бл...дство. Подразделение получило "бардаки" укомплектованные топорами, то есть "топорами октября 2017-го". Юрий Бутусов подсвети. Мотивация в ВСУ после этого должна быть какая? ", - отметил нардеп в соцсети.

Эту информацию подтвердил советник министра обороны Юрий Бирюков, передает "Обозреватель".

"Я поставил Игорю несколько вопросов: во-первых, кто у нас ремонтирует технику? Не Минобороны. Технику у нас ремонтирует предприятие" Укроборонпрома", и они ее комплектуют", - пояснил советник.

Во-вторых, как отмечает Бирюков, украинское государство борется за то, чтобы все закупки проходили как можно дешевле.

"В-третьих, если предприятие "Укроборонпрома" пошло куда-то в магазин, и там купило вот эти топоры, я понимаю, что на уровне логики, общеполитической ситуации, нашей войны с Россией, наверное, было бы правильно, чтобы они такое не покупали, но никого не смущает, что у нас около 70% топлива сделано из российской нефти? Так что теперь делать? ", - недоумевает советник министра.

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