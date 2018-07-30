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"Реал" хочет купить экс-футболиста "Шахтера", - СМИ


фото: Yahoo Sports
"Реал" сделал предложение "Челси" относительно бывшего футболиста "Шахтера" - Виллиана

Об этом сообщает Daily Mail.

Мадридский клуб предложил лондонцам за бразильского полузащитника Виллиана и бельгийского голкипера Тибо Куртуа в 100 млн фунтов (около 112 млн евро). Сейчас "Челси" серьезно рассматривает это предложение.

Однако, англичане не намерены отпускать Куртуа, пока не найдут ему замену, поэтому переговоры с "Реалом" относительно вратаря приостановлены. Если клуб не подпишет нового голкипера, то бельгиец останется первым номером и следующим летом сможет бесплатно перейти в другую команду.

В прошлом сезоне Куртуа сыграл 35 матчей в чемпионате Англии и пропустил 34 гола. Виллиан в 36 играх забил 6 голов и отдал 7 результативных передач.

29-летний Виллиан играл за "Шахтер" с 2017 до 2013 года.

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