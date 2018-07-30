"Реал" хочет купить экс-футболиста "Шахтера", - СМИ
Об этом сообщает Daily Mail.
Мадридский клуб предложил лондонцам за бразильского полузащитника Виллиана и бельгийского голкипера Тибо Куртуа в 100 млн фунтов (около 112 млн евро). Сейчас "Челси" серьезно рассматривает это предложение.
Однако, англичане не намерены отпускать Куртуа, пока не найдут ему замену, поэтому переговоры с "Реалом" относительно вратаря приостановлены. Если клуб не подпишет нового голкипера, то бельгиец останется первым номером и следующим летом сможет бесплатно перейти в другую команду.
В прошлом сезоне Куртуа сыграл 35 матчей в чемпионате Англии и пропустил 34 гола. Виллиан в 36 играх забил 6 голов и отдал 7 результативных передач.
29-летний Виллиан играл за "Шахтер" с 2017 до 2013 года.
- Ранее стало известно, что бразильского вингера в "Челси" хочет купить "Барселона".
- В июне "Реал" купил у "Зари" украинского голкипера Андрея Лунина, которого уже представили в мадридском клубе.
Читайте также
-
-
22 июля, 2018 Криворивня - летняя культурная столица Украины
-
19 июля, 2018 Папа-расист, Свингеры и "понаехавшие"
-
-
Читайте также
-
22 июля, 2018 Криворивня - летняя культурная столица Украины
-
19 июля, 2018 Папа-расист, Свингеры и "понаехавшие"
-