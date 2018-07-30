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"Позывной Бандерас" : вышел официальный трейлер фильма о войне на Донбассе

30 июля был опубликован трейлер к военной драме "Позывной "Бандерас", основанной на дневниках нацгвардейца Сергея Башкова с позывным "Индеец" и рассказах воинов АТО

Трейлер опубликовали на официальной странице Госкино в Facebook.

Осенью 2014 года в зоне АТО группа разведчиков во главе с опытным капитаном Антоном Саенко (позывной "Бандерас") пытается предотвратить диверсии и обезвредить русского подрывника "Ходока".

Задача усложняется тем, что события происходят возле родного села Бандераса, жители которого считают его предателем, а ВСУ - враждебной силой.

Режиссером фильма является Заза Буадзе, а продюсером - Сергей Баранов. Сценарий написали Сергей Дзюба и Артемий Кирсанов. Главную роль в детективе исполнил актер Олег Шульга, который сам воевал в АТО.

Картина выйдет в прокат 11 октября 2018 года. Фильм создан компанией "ТРИ-Я-ДА Продакшн" при поддержке Госкино Украины.

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