"Барселона" за бешеную сумму сменит название стадиона "Камп Ноу"

30 июля, 2018, 16:45

"Барселона" продает права на название легендарной домашней арены "Камп Ноу"

Каталонский клуб хочет получить за название стадиона 300 млн евро, сообщает Marca.

Пока никаких контрактов не подписано, однако известно, что такую сумму готовы заплатить компании из Азии и США. Ожидается, что соглашение будет заключено до начала 2019 года.

"Барселона" решила продать права на название реконструированного стадиона еще в 2015 году, после того, как это решение было одобрено на референдуме членов клуба. Начальная стоимость спонсорства составляла 200 млн евро, однако ее решили увеличить до 300 млн евро.

Отмечается, что "Барселона" планирует завершить реконструкцию стадиона к сезону 2021/22.