Промоутер рассказал, когда ждать бой Усика с Джошуа
Об этом сообщает Boxingscene.
По словам Хирна, который представляет интересы Джошуа, британский боксер хочет встретиться с Усиком, а их поединок может состояться в следующем году.
"С Джошуа все хотят боксировать. В том числе и Усик. Он планирует драться с Джошуа, а мы планируем, как ему достичь этой цели. Во-первых, Усику придется пройти Тони Бэллью. Это - единственный приоритет для Усика. В команде украинца понимают, что есть и другие кандидаты на бой с Джошуа. Они готовы провести парочку больших боев в хевивейте. Бой может состояться даже в апреле следующего года. Потому что и Джошуа хочет драться с Усиком. Джошуа всегда стремится испытать себя на фоне кого-то невероятного, потрясающего. И он считает таким бойцом Усика", - сказал Хирн.
- Ранее Тони Бэллью заявил, что готов встретиться с Александром Усиком лишь в первом тяжелом весе, в котором украинец является абсолютным чемпионом мира.
- Бывший тренер Усика американец Джеймс Али Башир предсказывает украинцу большое будущее в супертяжелом весе.
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