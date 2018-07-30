Промоутер рассказал, когда ждать бой Усика с Джошуа

30 июля, 2018, 09:54

Британский промоутер Эдди Хирн рассказал, когда может состояться поединок между Александром Усиком и Энтони Джошуа

Об этом сообщает Boxingscene.

По словам Хирна, который представляет интересы Джошуа, британский боксер хочет встретиться с Усиком, а их поединок может состояться в следующем году.

"С Джошуа все хотят боксировать. В том числе и Усик. Он планирует драться с Джошуа, а мы планируем, как ему достичь этой цели. Во-первых, Усику придется пройти Тони Бэллью. Это - единственный приоритет для Усика. В команде украинца понимают, что есть и другие кандидаты на бой с Джошуа. Они готовы провести парочку больших боев в хевивейте. Бой может состояться даже в апреле следующего года. Потому что и Джошуа хочет драться с Усиком. Джошуа всегда стремится испытать себя на фоне кого-то невероятного, потрясающего. И он считает таким бойцом Усика", - сказал Хирн.