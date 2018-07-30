Правительственные войска близки к захвату всего юго-запада Сирии

30 июля, 2018, 18:59

Правительственные силы находятся на грани захвата последних неподконтрольных территорий в юго-западной Сирии

Об этом сообщила Сирийская обсерватория по правам человека, пишет Reuters.

Наступающие правительственные силы захватили в регионе все, кроме трех сел, удерживаемых союзниками "Исламского государства".

Ранее в июле сирийский режим и его союзники при поддержке российских авиаударов расширили наступление на юго-западе, включив в него регион, который граничит с оккупированными Израилем Голанскими высотами и Иорданией.

Таким образом президент Сирии Башар Асад при решающей помощи России и Ирана восстановил контроль над большинством сирийских территорий, захваченных повстанцами с 2011 года, когда в стране началась война.

Соединенные Штаты ранее пригрозили, что совершат "твердые и надлежащие меры" в ответ на нарушение сирийским правительством перемирие, но повстанцы заявили, что США сказали им не ждать никакой американской военной поддержки.