Правительственные войска близки к захвату всего юго-запада Сирии
Об этом сообщила Сирийская обсерватория по правам человека, пишет Reuters.
Наступающие правительственные силы захватили в регионе все, кроме трех сел, удерживаемых союзниками "Исламского государства".
Ранее в июле сирийский режим и его союзники при поддержке российских авиаударов расширили наступление на юго-западе, включив в него регион, который граничит с оккупированными Израилем Голанскими высотами и Иорданией.
Таким образом президент Сирии Башар Асад при решающей помощи России и Ирана восстановил контроль над большинством сирийских территорий, захваченных повстанцами с 2011 года, когда в стране началась война.
Соединенные Штаты ранее пригрозили, что совершат "твердые и надлежащие меры" в ответ на нарушение сирийским правительством перемирие, но повстанцы заявили, что США сказали им не ждать никакой американской военной поддержки.
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