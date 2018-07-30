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Полиция разоблачила международное агентство с "элитными" проститутками. В базе преступников было 1,5 тыс. девушек


фото: vgolos.ua
Украинская Нацполиция задержала организаторов агентства, которое вербовало проституток и имело клиентов по всему миру

Об этом в интервью рассказал начальник Департамента борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми Нацполиции Артем Крищенко.

Недавно правоохранители задержали трех организаторов всемирной сети, которая вербовала проституток "элитного уровня". Их администраторы имели в своем распоряжении информацию по полторы тысячи проституток.

Задержанными оказались молодой мужчина и двое женщин, которые организовывали выезд своих "работниц" в любую страну мира. Молодые женщины выезжали для оказания сексуальных услуг в Азию, Европу, Америку.

"За три дня пребывания сотрудника за рубежом организаторы получали от 20 до 50 тысяч долларов. Девушки тоже имели хорошие заработки: кроме денег, они всегда просили клиента подарить "на память" мужские часы ценой в 50 тысяч долларов или же, например, драгоценные украшения", - отметил Крищенко.

Собрать доказательства по этому делу украинским полицейским помогали американские коллеги. Выяснилось, что организаторы сети строго придерживались всех мер конспирации.

"Общение между ними и клиентами проходило в довольно узком кругу людей, в закрытых группах социальных сетей, а все клиенты тщательно проверялись. Однако это злоумышленникам не помогло", - подытожил Крищенко.

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