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Полечить зубы без стресса: кресла будут испытывать страх пациента и предупреждать стоматолога

Посетители Центра точной стоматологии при Университете Колумбии получают браслет с RFID, который позволяет идентифицировать их в течение всего визита

Как пишет Popular Mechanics, эти метки фиксируют как и сколько использовались стоматологические инструменты, а также где находится сам пациент.

В следующие полгода в центре появится еще одно нововведение: стоматологические кресла начнут измерять пульс и уровень оксигенации пациентов, анализируя уровень стресса.

То есть, чтобы показать стоматологу, что вам больно, больше не придется махать руками - за вас эту информацию к врачу донесет программа.

В креслах также установлены камеры, которые записывают процедуру для дальнейшего анализа, а возможно, в будущем будут оснащены алгоритмами распознавания лиц, которые также смогут видеть уровни боли и стресса.

Врачи из университета надеются не только сделать каждый поход человека к стоматологу менее стрессовым, но также стандартизировать стоматологические процедуры.

То, что происходит во рту, трудно увидеть, а потому сложно составить последовательную картину. Но новые данные могут связать состояние зубов пациента с его общим здоровьем, а также быстрее замечать первые признаки рака, диабета или сердечных заболеваний.

"Когда у вас все хорошо, то вы гораздо чаще посещаете стоматолога, нежели обычного терапевта, - говорит Стивен Эрдэ, специалист Центра по связям с общественностью. - И со временем кресло стоматолога станет местом, где вы сможете легко проверить и уровень сахара в крови, и посмотреть все ли хорошо у вас с сердцем".

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