Пассажиры теперь могут смотреть экспедиции Ukraїner в поездах "Интерсити"
Об этом на своей странице в Facebook написал основатель проекта Богдан Логвиненко.
Он отметил, что борьба и переговоры по этому делу длились больше года, но в результате все решилось очень быстро, когда изменилась компания, обслуживающая мониторы в поездах.
"Спасибо всем, кто помогал, всем, кто попал под перекрестный огонь, всем, кто писал письма, расследовал деятельность предыдущей компании, ответственным работникам Укрзализныци и УЗШК", - подчеркнул Логвиненко.
Он также добавил, что посмотреть все видео без путешествия в Интерсити можно на канале Ukraиner в Youtube.
Логвиненко рассказал в комментарии изданию The Village, что эти видео будут показывать в поездах всех направлений.
"В эфир попадает несколько плейлистов. Первый:" Места "- это сиюминутно ролики о различных интересные места в Украине с субтитрами наложенных на самом видео. У нас их уже более 50-ти. Второй плейлист -" Исторические регионы Украины с дрона »- это 2-3 минутные видео самые интересные места каждого из украинских регионов: Полесье, Буковина, Приазовья, Полтавщина и другие ", - подытожил он.
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