Парламент Британии призвал совместно противостоять вмешательству России

30 июля, 2018, 11:05

Парламент Великобритании призвал консолидировать работу правительственных ведомств для противостояния угрозе со стороны России

Об этом говорится в докладе Комитета по цифровым технологиям, культуре, спорту и СМИ под названием "Дезинформация и фейковые новости".

В тексте документа отдельный раздел посвящен РФ, и в нем отмечается, что шесть парламентских комитетов "объединили свои усилия в борьбе с российским влиянием на политическую жизнь страны.

"Мы рекомендуем правительству Великобритании обратиться к другим правительствам и следовать рекомендациям, согласованным представителями США и ЕС, включая представителей этого Комитета, на недавнем межпарламентском совещании в Атлантическом совете. Правительство должно обмениваться информацией о рисках, уязвимости и лучших практиках противодействия вмешательству России. Только через обмен информацией, ресурсами и наилучшей практикой это правительство сможет бороться с вмешательством России в наши выборы", - говорится в докладе.

В докладе также содержится призыв к полному расследование контактов между миллионером Арроном Бэнксом, который спонсировал кампанию за выход из ЕС, и российскими чиновниками и его деловых отношениями с российскими компаниями.

"Мы понимаем, что Национальное агентство по вопросам преступности изучает эти вопросы. Мы считаем, что им следует предоставлять полный доступ к любой соответствующей информации, которая поможет им провести расследование", - отметили в комитете.

Депутаты предлагают ограничения во время предстоящих выборов для отдельных доноров и для главных доноров, чтобы "они продемонстрировали источник своих пожертвований".

Также отмечается потребность в дальнейшем расследовании против Facebook и российском вмешательстве на этой платформе.

Депутаты просят правительство обнародовать заявление о том, сколько расследований сейчас проводятся в отношении вмешательства России в политику Британии.