Организаторы Ше.Fest огласили программу фестиваля

30 июля, 2018, 21:01

Пятый раз на родине Тараса Шевченко состоится фестиваль "Ше.Fest". Нынешнее мероприятие пройдет 18-19 августа в селе Моринцы Звенигородского района Черкасской области

Для зрителей фестиваля днем и ночью будут работать 10 локаций. С музыкальной сцены будут звучать выступления современных украинских групп: Тінь Сонця, Нумер 482, Mysterya, Колір Ночі, Go-A, ВІЙ, MniShek, Ангажемент на вівторок.

На просветительскую поляну приедут писатели Василь Шкляр с презентацией своей новой книги "Одинокий волк" и Сашко Лирник с авторскими и народными сказками; состоятся лекции, в частности от исследовательницы Ольги Шарапы на тему "Осовременивание Шевченко в музейных реликвиях", представителя Украинского института национальной памяти на тему "Упоминания Тараса Шевченко в архивах СБУ", профессора Ирины Савченко "Кавказ" Т. Шевченко как литературное произведение и политологический текст", языковеда Николая Зубкова "Запрещенный и цензурованнный "Кобзарь".

На поляне будут звучать музыкальные выступления от групп и бардов: "Тільки Світло", "Супер-8", "adm:t", "Pororoka", Богдан Тарасюк. Пройдет презентация поэтического сборника Златы-Зоряны Паламарчук и уроки от общественных деятелей: Сергея Василюка, Андрея Рыбалко и других. А также на поляне состоится традиционный поэтический Ше.Батл по определению лучшего поэта фестиваля.

Театральная сцена предложит зрителям премьеру от актера Львовского академического областного музыкально-драматического театра им. Юрия Дрогобыча - Ивана Гарасимчука с моноспектаклем "Тарас" и спектакль "Назар Стодоля" по одноименной пьесе Тараса Шевченко от Кировоградского академического областного украинского музыкально-драматического театра им. М.Л. Кропивницкого (режиссер-постановщик Евгений Курман).

Участников фестиваля ждут экскурсии, мастер-классы по хенд-мейду, выставка народных мастеров и художников. Каждый желающий сможет стать земляком Шевченко на два дня, поселившись в палаточном городке возле села Моринцы.

Организаторы в этом году обещают сделать кулинарный сюрприз для посетителей - сварить самый большой казан любимого блюда Тараса Шевченко - борща с карасями, который будет раздаваться для желающих бесплатно. Гастро-акция состоится при поддержке Галины Лосевой и загородного семейного клуба "Трипольское Солнце" (шеф-повар Вадим Подпокровный). Кроме того, каждый сможет приобщиться к приготовлению сакрального блюда.

Еще посетителей ждет сюрприз: перформанс, в котором участники будут объединять Украину словам Тараса Шевченко.

Лозунг нынешнего фестиваля - "Талант быть свободным". Организаторы считают, что Шевченко, несмотря на непростую жизненную историю, имел уникальный дар - быть свободным. Цитата Тараса Шевченко, которая ляжет в основу фестиваля этого года:

"І возвеличимо на диво

І розум наш, і наш язик..."

Немного истории

Идея фестиваля - обновление и популяризация фигуры Шевченко. От начала и по сей день организаторы стремятся сделать так, чтобы Тарас Григорьевич был всегда модным и актуальным, так же, как и его творчество. "Ше.Fest" - это фестиваль, где каждый может увидеть в Шевченко не только привычный образ пророка, а бунтаря, неформала своей эпохи и в то же время - необычного гения. Украинского и современного, близкого и понятного каждому.

Вход свободный! Мероприятие - безалкогольное!

Музыкальная сцена (19:00-00:00)

18 августа, Сб:Mysterya

Go-A

Ангажемент на вівторок

Тінь Сонця

19 августа, Вс:MniShek

Колір Ночі

ВІЙ

Нумер 482

Ведущие: Юрий Шивала и Александр Высоцкий.

Координаторы сцены: Тара Карпович и Екатерина Завада

Просветительская поляна (12:00-18:00)*

18 августа, Сб:

12:00 - 12:30 Открытие фестиваля

12:30 - 13:00 Поэзия. Злата-Зоряна Паламарчук. Презентация сборника "Словом по войне"

13:00 - 13:30 Музыкальное выступление. Группа "Тільки Світло"

13:30 - 14:00 Лекция. Ольга Шарапа, завотделом "Музей "Кобзаря" "Осовременивание Шевченко в музейных реликвиях"

14:00 - 14:30 Беседа. Сергей Василюк "Война как защита национального пространства"

14:30 - 16:00 Беседа. Сашко Лирник, сказочник

16:00 – 16:30 Музыкальное выступление. Группа "Супер-8"

16:30 - 17:00 Лекция. Украинский институт национальной памяти "Упоминания Тараса Шевченко в архивах СБУ"

17:00 - 17:30 Беседа. Сергей Ганицкий, зав.отделом Черкасского областного краеведческого музея "Украинский детектив: Стихотворение, Тарас и две картины"

17:30 - 18:00 Музыкальное выступление. Богдан Тарасюк, финалист конкурса "Ше.Песня" 2017 – 2018 годов

19 августа, Вс:

11:30 - 13:00 Поэтический Ше.Батл

13:00 - 13:30 Лекция. Ирина Савченко, профессор кафедры украинской литературы Национального педагогического университета. М.П. Драгоманова ""Кавказ" Т.Шевченко как литературное произведение и политологический текст"

13:30 - 14:00 Музыкальное выступление. Группа "adm:t"

14:15 - 14:30 Лекция. Николай Зубков, языковед, доцент кафедры украиноведения философского факультета Харьковского национального университета им. В. Н. Каразина "Запрещенный и цензурованнный "Кобзарь"

14:30 - 16:00 Беседа. Василь Шкляр с презентацией книги "Одинокий волк"

16:00 – 17:00 Благотворительный аукцион "Картинами выкупить Украину"

17:00 - 17:30 Беседа. Андрей Рыбалко, председатель МНР "От Независимой Украины к Независимому украинцу"

17:30 - 18:00 Музыкальное выступление. Группа "Pororoka".

Ведущий: Александр Дубина

Координаторы поляны: Наталья Ярошенко и Татьяна Сапсай (Моцак)

* в воскресенье поляна начинает работать в 11:30

Театральная сцена (18:00-19:00)

18 августа, Сб:

Премьера!

Моноспектакль "Тарас" от актера Львовского академического областного музыкально-драматического театра им. Юрия Дрогобыча – Ивана Гарасимчука

19 августа, Вс:

Спектакль "Назар Стодоля"

по одноименной пьесе Тараса Шевченко

Кировоградского академического областного украинского музыкально-драматического театр им. М.Л. Кропивницкого

Режиссер-постановщик: Евгений Курман

Координатор сцены: Елизавета Тарасова

Ночная акустика (00:00 – 3:00)

Ночь с 12 на 13 августа (с сб на вс)

00:30 – 00:50 открытие ночной акустики.

00:50 – 01:10 Незабытые

1:10 – 2:00 Солнце

2:00 – 2:40 July 8

2:40 – 3:30 Ауд.238

Ведущие: Александр Козинец и Владимир Карандаш

Координатор сцены: Игорь Двигало

Другое

Детская поляна

12:00 – открытие Детской поляны. Показательное выступление от детской студии козацких боевых искусств "Герць"

В течение дня:

• Мастер-классы по травоплетению

• Мастер-классы по детскому рисунку

• Конкурсы на лучшую птицу из соломы

• Мастер-класс по владению саблей и копьем студии козацких боевых искусств "Герць"

В воскресенье – конкурс на прочтение поэзии Тараса Шевченко детьми.

Координатор поляны: Леся Колосенко

Ярмарка мастеров (хенд-мейд)

Презентация и продажа уникальных украинских изделий ручной работы. Только истинные мастера, только их лучшие работы.

Координатор поляны: Мария Поливач

Художественная поляна. Мастер-классы

В течение двух дней мастер-классы:

по рисунку акварелью, акрилом, рисунок на кожаных изделиях, плетению слингобус, куклы-мотанки, соломоплетению, кузнечеству, гончарству, рисованию и мелкой моторике с детками, и тому подобное.

Художественные инсталляции, выставки, роспись стихами Шевченко большого полотна всеми гостями и участниками фестиваля. Благотворительная распродажа картин и хенд-мейд изделий.

Координаторы поляны: Елена Вишневская, Татьяна Слободян, Мария Поливач

Экскурсии

Суббота и воскресенье (сбор желающих возле Дома культуры с. Моринцы):

11:00 – экскурсия с. Шевченково – музейный комплекс "Родина Тараса Шевченко", могила матери, могила отца, хата дьяка. Билет в музей – 20 грн (дети, студенты, пенсионеры – 10 грн). Возможна плата за транспортные перевозки.

14:00 - экскурсия с. Моринцы - Усадьба-музей Тараса Шевченко. Билет в музей – 20 грн (дети, студенты, пенсионеры – 10 грн).

Координатор: Ярослава Андрущенко

Территория еды

Фуд-корт

Регистрация продолжается.

Координатор: Анастасия Хоменко