Надо ли чистить организм и делать "детокс" диету. Объяснение биолога

30 июля, 2018, 14:39

Распространенный миф относительно детокса заключается в том, что наше тело в процессе жизнедеятельности якобы образует токсины и "шлаки", и их надо постоянно избавляться

Об этом сообщила биолог, научная блогерка и автор Еспресо.TV Дарья Прокопик, передает пресс-служба Минздрава.

На самом же деле наш организм самостоятельно умеет делать детокс в печени и выводить все ненужное через кишечник, легкие и почки, рассказывает Прокопик.

За детокс отвечают специальные ферменты, и помогают им в этом витамины и аминокислота глутатион. В результате, “токсические” вещества становятся растворимыми в воде и выходят из организма.

В общем слабость, нездоровые проявления на коже или в дыхании могут быть вызваны например, нехваткой витаминов, гормональным дисбалансом, но никак не “токсинами”.

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Неделя детокс-диеты действительно поможет вам похудеть, но только за счет голода, потери воды и промывание кишечника.

Впрочем, в "борьбе со шлаками" есть и некоторый подтвержденный наукой смысл. Овощи, специи и чаи обеспечивают наш организм веществами, нужными для детоксикации.

"И как все-таки помочь организму очиститься? Все очень просто: избегайте "интоксикации" мусороедой, ешьте много свежих фруктов и овощей, не курите, откажитесь от алкоголя и занимайтесь спортом", - добавляет биолог.