На Ровенщине во время оформления ДТП на полицейского наехал нетрезвый водитель

30 июля, 2018, 14:34

30 июля на трассе "Киев-Чоп" в селе Грушвица Вторая во время оформления ДТП водитель авто Аudi наехал на полицейского

Об этом сообщает пресс-служба полиция Ровенской области.

Установлено, что во время оказания помощи в оформлении ДТП с механическими повреждениями экипаж патрульных заметил автомобиль "Аudi", который едва не сбил оградительные конусы. Полицейские остановили автомобиль и во время общения с водителем заметили, что он нетрезв. Мужчине предложили пройти освидетельствование на состояние опьянения.

Чтобы избежать медосмотра, мужчина резко отъехал влево и наехал на 28-летнего лейтенанта. В результате наезда полицейский получил ушиб голени и был доставлен в больницу.

Злоумышленника, которым оказался 28-летний житель, задержали на месте происшествия. Сейчас он общается со следователями.

По факту сопротивления работнику правоохранительного органа во время выполнения им служебных обязанностей и насилия относительно работника правоохранительного органа по части 2 статьи 342 и частью 2 статьи 345 Уголовного кодекса Украины начато досудебное расследование. За содеянное мужчине грозит лишение свободы на срок до пяти лет.