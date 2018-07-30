На Ровенщине во время оформления ДТП на полицейского наехал нетрезвый водитель
Об этом сообщает пресс-служба полиция Ровенской области.
Установлено, что во время оказания помощи в оформлении ДТП с механическими повреждениями экипаж патрульных заметил автомобиль "Аudi", который едва не сбил оградительные конусы. Полицейские остановили автомобиль и во время общения с водителем заметили, что он нетрезв. Мужчине предложили пройти освидетельствование на состояние опьянения.
Чтобы избежать медосмотра, мужчина резко отъехал влево и наехал на 28-летнего лейтенанта. В результате наезда полицейский получил ушиб голени и был доставлен в больницу.
Злоумышленника, которым оказался 28-летний житель, задержали на месте происшествия. Сейчас он общается со следователями.
По факту сопротивления работнику правоохранительного органа во время выполнения им служебных обязанностей и насилия относительно работника правоохранительного органа по части 2 статьи 342 и частью 2 статьи 345 Уголовного кодекса Украины начато досудебное расследование. За содеянное мужчине грозит лишение свободы на срок до пяти лет.
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