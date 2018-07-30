На Львівщниі столкнулись 3 авто, восемь человек пострадало

30 июля, 2018, 09:30

29 июля, около 14:00, на Львовщине на трассе Киев-Чоп столкнулись три авто, в результате ДТП пострадало 8 человек

Об этом сообщает пресс-служба полиции Львовщины.

Происшествие случилось на трассе Киев-Чоп в селе Ковяри, Пустомытовского района.

Предварительно установлено, что водитель автомобиля "Фольксваген Пассат", выезжая на главную дорогу, столкнулся с автомобилем "БМВ", после чего на встречной полосе столкнулся с автомобилем "Мерседес Бенц".

С телесными повреждениями, полученных в результате ДТП, в больницу доставили 37-летнего водителя "Фольксвагена", а также его 34-летнюю жену и двух дочерей в возрасте 12 лет и 1,5 месяца.

Пострадали также двое других водителей и пассажиры "БМВ", жительницы Пустомытовского и Николаевского районов, в возрасте 49 и 17 лет.

Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, решается вопрос об открытии уголовного производства.