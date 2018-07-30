На Львівщниі столкнулись 3 авто, восемь человек пострадало
Об этом сообщает пресс-служба полиции Львовщины.
Происшествие случилось на трассе Киев-Чоп в селе Ковяри, Пустомытовского района.
Предварительно установлено, что водитель автомобиля "Фольксваген Пассат", выезжая на главную дорогу, столкнулся с автомобилем "БМВ", после чего на встречной полосе столкнулся с автомобилем "Мерседес Бенц".
С телесными повреждениями, полученных в результате ДТП, в больницу доставили 37-летнего водителя "Фольксвагена", а также его 34-летнюю жену и двух дочерей в возрасте 12 лет и 1,5 месяца.
Пострадали также двое других водителей и пассажиры "БМВ", жительницы Пустомытовского и Николаевского районов, в возрасте 49 и 17 лет.
Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, решается вопрос об открытии уголовного производства.
- Напомним, вечером 29 июля, на Киевщине поезд снес машину и протащил его на километр, 2 человека погибло.
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