На Киевщине поезд снес машину и протащил ее на километр, 2 человека погибло
Об этом сообщает местное издание 061.
Чрезвычайное происшествие произошло около 18:45 между Трипольем и Мироновкой.
По словам железнодорожников, водитель легкового авто пытался проскочить перед поездом, но не успел. После удара поезд протянул машину почти на километр.
На месте происшествия работали медики, правоохранители и работники У ГСЧС.
Как сообщает пресс-служба полиции Киевской области, в результате ДТП погибли супруги-пенсионеры - водитель 1942 года рождения и пассажирка 1946 года рождения.
Движение железнодорожного транспорта было восстановлено в 22 час.
По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Сейчас устанавливаются все обстоятельства ДТП.
- Напомним, в результате удара локомотива и поезда "Киев-Бердянск" в Запорожской области пострадали 26 пассажиров, двое госпитализированы.
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