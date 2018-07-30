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На Киевщине поезд снес машину и протащил ее на километр, 2 человека погибло


фото: 061
В киевской области поезд "Киев-Бердянск" №226 столкнулся с легковым авто

Об этом сообщает местное издание 061.

Чрезвычайное происшествие произошло около 18:45 между Трипольем и Мироновкой.

По словам железнодорожников, водитель легкового авто пытался проскочить перед поездом, но не успел. После удара поезд протянул машину почти на километр.

На месте происшествия работали медики, правоохранители и работники У ГСЧС.

Как сообщает пресс-служба полиции Киевской области, в результате ДТП погибли супруги-пенсионеры - водитель 1942 года рождения и пассажирка 1946 года рождения.

Движение железнодорожного транспорта было восстановлено в 22 час.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Сейчас устанавливаются все обстоятельства ДТП.

  • Напомним, в результате удара локомотива и поезда "Киев-Бердянск" в Запорожской области пострадали 26 пассажиров, двое госпитализированы.
 
 
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