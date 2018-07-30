На Хмельнитчине полицейские со стрельбой гонялись за пьяным водителем грузовика

30 июля, 2018, 19:04

Полицейским Хмельницкой области пришлось применять оружие, чтобы остановить пьяного водителя грузовика

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Около полуночи патрульные заметили на одной из улиц райцентра Теофиполь крупногабаритный грузовик DAF, который двигался по всей проезжей части и создавал реальную угрозу другим авто.

Полицейские несколько раз попросили водителя остановиться, мужчина лишь прибавил скорости. Тогда патрульные осуществили несколько выстрелов по колесам. Но даже после остановки транспортного средства водитель продолжил оказывать активное сопротивление полицейским.

После задержания мужчина отказался проходить на месте тест на нахождение в состоянии опьянения. Его доставили в районную больницу для проведения необходимой экспертизы.

Нарушителем оказался 47-летний житель города Самбор, который приехал грузовиком в Теофиполь. Полицейские составили на мужчину четыре административных протокола - за "управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения”, “невыполнение требований об остановке”, “нарушение правил дорожного движения, повлекшее создание аварийной обстановки” и “управление транспортным средством лицом, не имеющим при себе или не предъявившим для проверки удостоверение водителя соответствующей категории”.