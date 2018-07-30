На Донетчине поймали россиянина, покупавшего украинских детей-сирот для секс-рабства

30 июля, 2018, 18:39

Россиянин приезжал в Украину к знакомому, который за денежное вознаграждение отдавал в сексуальное рабство сирот и детей, лишенных родительской опеки

Об этом сообщает пресс-служба Нацполіції.

Во время расследования по факту торговли детьми обнаружили жителя Славянска, который сейчас находится под арестом за половые преступления в отношении несовершеннолетних, которые он совершал в течение 13 лет.

Полицейские установили, что в период 2012-14 годов с указанным педофилом наладил связь гражданин РФ. Мужчина за деньги брал мальчиков "в аренду" для изнасилования. На момент совершения преступления подросткам было 16 лет.

Продавец заставлял несовершеннолетних жертв выполнять требования россиянина, запугивая расправой, к тому же дети годами находились в психологической зависимости от него.

Покупатель вывозил потерпевших в другие города Донецкой области, потом возвращал владельцу места разврата. В настоящее время сотрудники полиции собрали доказательства причастности гражданина РФ к 4 фактам торговли детьми.

Злоумышленнику заочно сообщено о подозрении по статье "Торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно передачи человека", ему грозит до 12 лет лишения свободы.