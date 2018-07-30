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Минобороны планирует повысить зарплаты военным с 1 октября

Министерство обороны Украины приняло решение повысить денежное обеспечение военнослужащих с 1 октября 2018 года и направило премьер-министру Владимиру Гройсману письмо о выделении необходимых средств

Об этом говорится в письме министра обороны Степана Полторака премьер-министру, передает издание Ukrainian Military Pages.

По расчетам Минобороны, для повышения зарплат военных требуется дополнительное финансирование в размере 4,5 млрд грн. В министерстве отмечают, что основной причиной увольнения 36% опрошенных военных из рядов ВСУ после окончания контракта является недостаточное денежное обеспечение. Так, с января по июнь уволилось 11 тыс. тысяч офицеров и контрактников, которые имели военный опыт, еще 18 тыс. должны уволиться до конца 2018 года.

"В начале 2016 года минимальное денежное обеспечение военных составляло 7 тыс. грн. На то время это была довольно значительная сумма, которая составляла около 5 размеров минимальной заработной платы и почти 1,6 размера средней зарплаты по стране. После повышения социальных стандартов с 1 января 2017 года, соответствующие соотношения составляли 2,2 и 0,89 раза, что привело к ухудшению материального положения военнослужащих и нарушению паритета с гражданским населением. Это спровоцировало отток подготовленных специалистов, на подготовку которых были потрачены большие средства", - говорится в письме.

В Минобороны отметили, что денежное довольствие военнослужащего первого года службы составляет 7,5 тыс. грн при средней зарплате по стране 8,7 тыс. грн.

"С целью сохранения кадрового потенциала и привлечения на военную службу в Минобороны прорабатывается вопрос по увеличению с 1 октября 2018 года минимального денежного обеспечения: рядовому составу - до 9 тыс. грн., офицерскому составу - до 15,3 тыс. грн. При таких условиях для выплаты денежного обеспечения во втором полугодии 2018 года нужен дополнительный финансовый ресурс в сумме 4,5 млрд.грн., что необходимо учесть во время доработки показателей расходов госбюджета на 2018 год", - заключают в министерстве.

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