МИД Украины выразил протест чешским депутатам за посещение Крыма
Об этом сообщает пресс-служба МИД.
Отмечается, что упомянутые политики уже посещали оккупированный Крым и получали предупреждение по поводу этого. И сейчас они продолжают игнорировать не только украинские законы, но и международное право.
"Упомянутым политикам было бы не лишним знать, что в резолюции № 68/262 от 27 марта 2014 года Генеральная Ассамблея ООН – организация, авторитет которой признают даже чешские коммунисты – подтвердила суверенитет и территориальную целостность Украины и призвала страны-члены воздержаться от действий, которые могли бы быть интерпретированы как признание изменения статуса украинского Крыма", - говорится в сообщении.
Также, в МИД добавили, что посещением оккупированного Крыма политики помогают России оправдать свои преступления.
"Те, кто помогает России оправдать свои преступления, не могут не понимать, что являются инструментом в руках Кремля, который, прикрываясь этими визитами, безнаказанно будет продолжать репрессии, аресты, пытки и убийства украинцев и крымских татар в оккупированном Крыму", - добавили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что в Министерстве иностранных дел Чешской Республики приветствуют Декларацию политики США в отношении Крыма.
26 июля комитет по иностранным отношениям Сената США утвердил и рекомендовал к принятию резолюцию, в которой осуждаются незаконные попытки России оккупировать Крым.
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