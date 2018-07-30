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МИД Украины выразил протест чешским депутатам за посещение Крыма


фото: tass
Министерство иностранных дел Украины выразило протест из-за незаконного посещения оккупированного Крыма депутатом Европарламента от Чешской Республики Яромиром Когличеком и сенатором Сената Парламента Чешской Республики Ярославом Доубравой

Об этом сообщает пресс-служба МИД.

Отмечается, что упомянутые политики уже посещали оккупированный Крым и получали предупреждение по поводу этого. И сейчас они продолжают игнорировать не только украинские законы, но и международное право.

"Упомянутым политикам было бы не лишним знать, что в резолюции № 68/262 от 27 марта 2014 года Генеральная Ассамблея ООН – организация, авторитет которой признают даже чешские коммунисты – подтвердила суверенитет и территориальную целостность Украины и призвала страны-члены воздержаться от действий, которые могли бы быть интерпретированы как признание изменения статуса украинского Крыма", - говорится в сообщении.

Также, в МИД добавили, что посещением оккупированного Крыма политики помогают России оправдать свои преступления.

"Те, кто помогает России оправдать свои преступления, не могут не понимать, что являются инструментом в руках Кремля, который, прикрываясь этими визитами, безнаказанно будет продолжать репрессии, аресты, пытки и убийства украинцев и крымских татар в оккупированном Крыму", - добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Министерстве иностранных дел Чешской Республики приветствуют Декларацию политики США в отношении Крыма.

26 июля комитет по иностранным отношениям Сената США утвердил и рекомендовал к принятию резолюцию, в которой осуждаются незаконные попытки России оккупировать Крым.

 
 
 
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