Матери политзаключенного Кольченко позволили трехдневную встречу с сыном

30 июля, 2018, 12:45

Мать незаконно осужденного в России украинца Александра Кольченко получила разрешение на свидание с сыном и прибыла в Челябинск

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на пресс-службу регионального общественного наблюдательного комитета (ГНК).

"Родственникам разрешили побыть вместе трое суток. Для более комфортного пребывания в гостинице исправительного учреждения выделили комнату со всеми удобствами", - говорится в сообщении.

На встрече членов ГНК с Ларисой Кольченко никаких заявлений или жалоб от нее не поступало.

"Мама хочет лишь одного, чтобы ее сына выпустили на свободу. Возможно, это может быть обмен на российских заключенных в украинских тюрьмах", - отметили общественники.

По их сведениям, с момента завершения голодовки Кольченко набрал прежний вес - 64 килограмма. Жалоб он не высказывал.

"Просил предоставить возможность продолжать обучение в высшем учебном заведении. До недавнего времени он проходил бесплатное обучение в Таврическом национальном университете имени В. И. Вернадского. Но обучение было приостановлено, поскольку заключенный не предоставил администрации колонии договор на новый срок обучения", - пояснили в пресс-службе.

Как только договор будет предоставлено, Кольченко продолжит обучение.

"Работать в колонии он не желает, поскольку, говорит, что много времени у него уходит на самообразование", - добавил представитель ГНК.