Матери политзаключенного Кольченко позволили трехдневную встречу с сыном
Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на пресс-службу регионального общественного наблюдательного комитета (ГНК).
"Родственникам разрешили побыть вместе трое суток. Для более комфортного пребывания в гостинице исправительного учреждения выделили комнату со всеми удобствами", - говорится в сообщении.
На встрече членов ГНК с Ларисой Кольченко никаких заявлений или жалоб от нее не поступало.
"Мама хочет лишь одного, чтобы ее сына выпустили на свободу. Возможно, это может быть обмен на российских заключенных в украинских тюрьмах", - отметили общественники.
По их сведениям, с момента завершения голодовки Кольченко набрал прежний вес - 64 килограмма. Жалоб он не высказывал.
"Просил предоставить возможность продолжать обучение в высшем учебном заведении. До недавнего времени он проходил бесплатное обучение в Таврическом национальном университете имени В. И. Вернадского. Но обучение было приостановлено, поскольку заключенный не предоставил администрации колонии договор на новый срок обучения", - пояснили в пресс-службе.
Как только договор будет предоставлено, Кольченко продолжит обучение.
"Работать в колонии он не желает, поскольку, говорит, что много времени у него уходит на самообразование", - добавил представитель ГНК.
- Напомним, Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону в августе 2015 года приговорил украинского режиссера Олега Сенцова, задержанного в Крыму в 2014 году, к 20 годам колонии строгого режима. В РФ его обвинили в создании на территории Крыму террористического сообщества. По тому же делу О.Кольченко был приговорен к 10 годам лишения свободы.
- Александр Кольценко 31 мая объявлял голодовку в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова, который держит голодовку с 14 мая.
- Сам Сенцов высказывался против голодовки удерживаемого в России активиста Александра Кольченка, поскольку знал о его проблемах со здоровьем.
- В конце концов, Кольченко прекратил голодовку 7 июня из-за плохого состояния здоровья.
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