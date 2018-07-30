 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Львовский бренд запустил детскую серию интерактивной одежды с героями украинских сказок. Новости компании

Telesyk Airlines - новая серия интерактивной одежды для детей от львовского бренда "Авиация Галичины"

Разработчики вдохновлялись украинской народной сказкой про Ивасика-Телесика. Даже придумали ее продолжение, где гусь и Ивасик стали лучшими друзьями и открыли собственный бизнес - авиалинии "Telesyk Airlines".

Одежда этой серии интересна тем, что он интерактивный. Например, вместо налокотников, которые обеспечивают долговечность изделия - дизайнеры нанесли специальную краску на локти, которая моделирует морду гуся. Рисунок можно сложить локтями и детям это нравится. Худи с драконом имеет перепонки-крылья на рукавах, а на спине - нашиты элементы, которые воспроизводят хребет дракона. Поэтому, детки, надевая худи, могут легко перевоплотиться в героев из сказок.

Серия имеет три разновидности одежды худи, лонг сливы и футболки с ярким и смелым дизайном. Ткань используют только украинскую: тринитку и колеровку, произведенную в Ривне. Всю одежду для коллекции "Телесик Airlines" шьют в цехе "Авиации Галичины" во Львове !FESTrepublic.

Одежду можно купить в магазинах Авиации Галичины, или на сайте бренда.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

30 июля, 2018 понедельник

больше новостей

30 июля, 2018 понедельник

29 июля, 2018 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать