Львовский бренд запустил детскую серию интерактивной одежды с героями украинских сказок. Новости компании

30 июля, 2018, 15:57

Telesyk Airlines - новая серия интерактивной одежды для детей от львовского бренда "Авиация Галичины"

Разработчики вдохновлялись украинской народной сказкой про Ивасика-Телесика. Даже придумали ее продолжение, где гусь и Ивасик стали лучшими друзьями и открыли собственный бизнес - авиалинии "Telesyk Airlines".

Одежда этой серии интересна тем, что он интерактивный. Например, вместо налокотников, которые обеспечивают долговечность изделия - дизайнеры нанесли специальную краску на локти, которая моделирует морду гуся. Рисунок можно сложить локтями и детям это нравится. Худи с драконом имеет перепонки-крылья на рукавах, а на спине - нашиты элементы, которые воспроизводят хребет дракона. Поэтому, детки, надевая худи, могут легко перевоплотиться в героев из сказок.

Серия имеет три разновидности одежды худи, лонг сливы и футболки с ярким и смелым дизайном. Ткань используют только украинскую: тринитку и колеровку, произведенную в Ривне. Всю одежду для коллекции "Телесик Airlines" шьют в цехе "Авиации Галичины" во Львове !FESTrepublic.

Одежду можно купить в магазинах Авиации Галичины, или на сайте бренда.