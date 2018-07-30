Львовскому депутату, который насмерть сбил 72-летнюю женщину, сообщили о подозрении

30 июля, 2018, 14:18

Депутату Сокальского городского совета от партии "Воля" Василий Петрушку, который 28 июля насмерть сбил женщину на Львовщине, сообщили о подозрении

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Львовской области.

Подозрение сообщили по ч.2 ст.286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения).

Сейчас решается вопрос об избрании злоумышленнику меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.

Кроме того, совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения является обстоятельством, отягчающим наказание виновника ДТП.