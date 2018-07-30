Львовскому депутату, который насмерть сбил 72-летнюю женщину, сообщили о подозрении
30 июля, 2018, 14:18
Депутату Сокальского городского совета от партии "Воля" Василий Петрушку, который 28 июля насмерть сбил женщину на Львовщине, сообщили о подозрении
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Львовской области.
Подозрение сообщили по ч.2 ст.286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения).
Сейчас решается вопрос об избрании злоумышленнику меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.
Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.
Кроме того, совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения является обстоятельством, отягчающим наказание виновника ДТП.
- Напомним, Василий Петрушко, который кроме депутата есть еще врачом Сокальской ЦРБ, находясь нетрезвом состоянии, насмерть сбил 72-летнюю пенсионерку.
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