 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Львовскому депутату, который насмерть сбил 72-летнюю женщину, сообщили о подозрении

Депутату Сокальского городского совета от партии "Воля" Василий Петрушку, который 28 июля насмерть сбил женщину на Львовщине, сообщили о подозрении

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Львовской области.

Подозрение сообщили по ч.2 ст.286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения).

Сейчас решается вопрос об избрании злоумышленнику меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.

Кроме того, совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения является обстоятельством, отягчающим наказание виновника ДТП.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

30 июля, 2018 понедельник

больше новостей

30 июля, 2018 понедельник

29 июля, 2018 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать