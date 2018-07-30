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Латвийский депутат предложил разделить Россию ради мира в Европе

Депутат латвийського Сейма Александр Кирштейнс
Депутат латвийского Сейма от "Национального объединения" Александр Кирштейнс предложил разделить Россию ради достижения мира в Европе

С таким предложением политик выступил в своем Twitter.

"Только когда Россия поделится на меньшие страны по этническому составу, военные конфликты закончатся, и в Европе наступит длительный период мира", - написал депутат.

Свое предложение Кірштейнс оставил в комментарии к посту, посвященному автору альтернативного гимна РФ, писателю Владимиру Войновичу, который умер 28 июля.

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