Латвийский депутат предложил разделить Россию ради мира в Европе

30 июля, 2018, 11:22

Депутат латвийского Сейма от "Национального объединения" Александр Кирштейнс предложил разделить Россию ради достижения мира в Европе

С таким предложением политик выступил в своем Twitter.

"Только когда Россия поделится на меньшие страны по этническому составу, военные конфликты закончатся, и в Европе наступит длительный период мира", - написал депутат.

Tikai, kad Krievija sadalīsies mazākās valstīs, atbilstoši etniskajam sastāvam, ar rāvienu izbeigsies militārie konflikti un Eiropā iestāsies ilgstošs miera periods! https://t.co/oQE90OZ7MY — Aleksandrs Kiršteins (@akirstei) 28 июля 2018 г.

Свое предложение Кірштейнс оставил в комментарии к посту, посвященному автору альтернативного гимна РФ, писателю Владимиру Войновичу, который умер 28 июля.