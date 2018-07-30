Латвийский депутат предложил разделить Россию ради мира в Европе
30 июля, 2018, 11:22
Депутат латвийского Сейма от "Национального объединения" Александр Кирштейнс предложил разделить Россию ради достижения мира в Европе
С таким предложением политик выступил в своем Twitter.
"Только когда Россия поделится на меньшие страны по этническому составу, военные конфликты закончатся, и в Европе наступит длительный период мира", - написал депутат.
Tikai, kad Krievija sadalīsies mazākās valstīs, atbilstoši etniskajam sastāvam, ar rāvienu izbeigsies militārie konflikti un Eiropā iestāsies ilgstošs miera periods! https://t.co/oQE90OZ7MY— Aleksandrs Kiršteins (@akirstei) 28 июля 2018 г.
Свое предложение Кірштейнс оставил в комментарии к посту, посвященному автору альтернативного гимна РФ, писателю Владимиру Войновичу, который умер 28 июля.
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