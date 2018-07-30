Корчак получила новую работу в НАПК: возьмется за равноправие полов

30 июля, 2018, 10:04

Экс-главу НАПК Наталью Корчак назначили координатором по вопросам обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин, предотвращения и противодействия насилию по признаку пола в Агентстве

Об этом сообщает пресс-центр Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Согласно законодательству, Корчак будет заниматься организацией работы соответствующих органов исполнительной власти в направлении учета принципа равных прав и возможностей женщин и мужчин в соответствующей сфере деятельности.

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В ее обязанности также входит:

проведение анализа состояния обеспечения гендерного равенства;

координация мероприятий в сфере предотвращения и противодействия насилию по признаку пола и мониторинга их реализации;

осуществление постоянной информационно-пропагандистской деятельности по ликвидации всех форм дискриминации по признаку пола.

Напомним, весной Наталья Корчак заявила, что покинет пост председателя НАПК после истечения срока ее полномочий 28 марта. Александр Мангул стал новым главой Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.