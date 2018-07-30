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Командование ООС поздравило Силы спецопераций переведенным видеороликом армии РФ

В поздравлении командования Объединенных сил ко Дню Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины было обнародовано видеоролик, текст которого оказался переводом текста агитационного ролика российской армии

Приветствие и видеоролик обнародовал в Facebook пресс-служба штаба Операции объединенных сил.

На факт плагиата обратил внимание пользователь Левко Стек, который сообщил, что текст взят с российского армейского ролика 2014 года.

"Практически каждое слово здесь списано из пропагандистского видео, которое прославляет, кого бы вы думали, - российскую армию. Оно было выпущено еще в 2014 году. И вот теперь, именно этими словами в Украине решили прорекламировать ССО. Напомню, именно те ССО, которые были созданы как раз для противодействия угрозам, которые несет в первую очередь российская армия", - пишет Стэк.

Автор статьи смонтировал для сравнения оба ролика и выложил видео, на котором на украинском и русском языках звучит одни и те же слова.

"Это первый день твоей новой жизни. То, что было вчера, не имеет значения. То, кем ты был прежде, уже никого не волнует. Теперь важно лишь то, кем ты будешь сегодня", - читает диктор.

Оригинальний ролик завершается изображением российского двуглавого орла, украинский - символикой Объединенных сил.

"Я в шоке, кому пришло в голову снимать кальку с российской пропаганды?" - пишет в комментариях основатель InformNapalm Роман Бурко.

"Как не жаль признавать, но раша-пропаганда сделала на голову сильнее ролик - в качестве картинки, драматургии, начитке, чем наше какое-то хоум-видео", - пишет еще один пользователь в комментариях под постом Стека.

В комментариях под роликом на странице ООС также появились критические комментарии.

"Почему напортачили вы, а стыдно мне?" - пишет пользователь Тарас Емчура.

В то же время оригинальный российский ролик до сих пор можно найти на Youtube.

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