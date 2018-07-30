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Кличко поможет Джошуа бить россиянина Поветкина


фото: eurosport
Владимир Кличко будет спарринг-партнером британца Энтони Джошуа перед его поединком против россиянина Александра Поветкина

Об этом сообщает Luckypunch.net.

Кличко поедет в тренировочный лагерь Джошуа, где будет выполнять роль одного из спарринг-партнеров чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO и IBF. Именно против британца украинский боксер в апреле 2017 года провел свой последний поединок в карьере и уступил нокаутом. Боксировал Кличко против Поветкина, которого он победил единогласным решением судей в 2013 году в Москве.

Сам Джошуа в начале своей карьеры неоднократно посещал лагерь Владимира Кличко и в качестве спарринг-партнера помогал ему готовиться к поединкам.

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