Как Ибрагимович сделал хет-трик за "Лос-Анжелес Гэлакси"
30 июля, 2018, 12:52
Шведский форвард Златан Ибрагимович сделал свой первый хет-трик в чемпионате МЛС
Ибрагимович забил три гола в матче чемпионата МЛС против "Орландо Сити". Точные удары 36-летнего шведа помогли его команде одержать победу со счетом 4:3. Это первый хет-трик шведа, после перехода в американский клуб. Всего на счету Златана в чемпионате МЛС 15 голов и 4 результативные передачи в 17 матчах.
- Златан Ибрагимович перешел в "Лос-Анджелес Гэлакси" из английского "Манчестер Юнайтед" в марте этого года.
- Шведский футболист приветствовал переход к баскетбольного клуба "Лос-Анджелес Лейкерс" лучшего баскетболиста мира - Леброна Джеймса, который стал одноклубником украинца Святослава Михайлюка.
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