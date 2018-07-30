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Как Ибрагимович сделал хет-трик за "Лос-Анжелес Гэлакси"


фото: twitter
Шведский форвард Златан Ибрагимович сделал свой первый хет-трик в чемпионате МЛС

Ибрагимович забил три гола в матче чемпионата МЛС против "Орландо Сити". Точные удары 36-летнего шведа помогли его команде одержать победу со счетом 4:3. Это первый хет-трик шведа, после перехода в американский клуб. Всего на счету Златана в чемпионате МЛС 15 голов и 4 результативные передачи в 17 матчах.

 

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