Как Ибрагимович сделал хет-трик за "Лос-Анжелес Гэлакси"

30 июля, 2018, 12:52

Шведский форвард Златан Ибрагимович сделал свой первый хет-трик в чемпионате МЛС

Ибрагимович забил три гола в матче чемпионата МЛС против "Орландо Сити". Точные удары 36-летнего шведа помогли его команде одержать победу со счетом 4:3. Это первый хет-трик шведа, после перехода в американский клуб. Всего на счету Златана в чемпионате МЛС 15 голов и 4 результативные передачи в 17 матчах.