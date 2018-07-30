Грозовые дожди и 30-градусная жара. Синоптик рассказала о погоде в начале недели
30 июля, 2018, 10:32
В начале этой недели в некоторых областях пройдут грозовые дожди, впрочем общая температура воздуха будет оставаться высокой
Об этом в эфире Эспрессо.TV рассказала синоптик Наталья Диденко.
Она отметила, что западные области на этой неделе снова будут накрывать кратковременные дожди с грозами, там погода будет наиболее влажной. Завтра в северных регионах также будут дожди с грозами, а на остальной территории - без существенных осадков.
Температура воздуха в течение 30-31 июля будет оставаться без существенных изменений. На Юге и Востоке будет жарко - в пределах 28-32 градусов, в западных регионах кое-что свежее - 23-28 градусов. В остальных областях ожидается 25-30 градусов.
В Киеве завтра пройдет дождь с грозой, однако температура воздуха все равно будет высокой.
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