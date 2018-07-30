 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Футболист сборной Украины сделал дубль за новый клуб


фото: fradi.hu
Вингер сборной Украины Тарас Петряк отметился двумя голами за венгерский "Ференцварош"

Петряк дважды забил в матче 2-го тура чемпионата Венгрии против МТК. Дубль украинца помог "Ференцварошу" победить со счетом 4:1. Команда украинца набрала 6 очков и делит лидерство в турнирной таблице с "Гонведом".

  • 24-летний Тарас Петряк принадлежит "Шахтеру" и играет за "Ференцварош" на правах аренды, на счету левого полузащитника 4 матча в составе сборной Украины.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

30 июля, 2018 понедельник

больше новостей

30 июля, 2018 понедельник

29 июля, 2018 воскресенье

28 июля, 2018 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать