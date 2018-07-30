Футболист сборной Украины сделал дубль за новый клуб

30 июля, 2018, 11:14

Вингер сборной Украины Тарас Петряк отметился двумя голами за венгерский "Ференцварош"

Петряк дважды забил в матче 2-го тура чемпионата Венгрии против МТК. Дубль украинца помог "Ференцварошу" победить со счетом 4:1. Команда украинца набрала 6 очков и делит лидерство в турнирной таблице с "Гонведом".