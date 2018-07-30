Европе нужен свой "Мюллер" для расследования против РФ, - Евродепутат
Об этом европарламентарий написал в своем Twitter-аккаунте.
Политик высказал предложение создать в Европе должность спецпрокурора по образцу США.
"Европе нужен собственный Мюллер, который расследует масштабы российских кампаний по дезинформации и других атаках на наши демократии", - отметил евродепутат.
Europe needs it's own Mueller, to investigate the extent of Russian disinformation campaigns & other attacks on our democracies. In September I will push the Eur Parliament to such measures to clean up our internet & social media. It's time to fight back! https://t.co/C4Gby6gJ1O— Guy Verhofstadt (@guyverhofstadt) 29 июля 2018 г.
Он подчеркнул, что готов инициировать такое расследование осенью.
"В сентябре я подтолкну Европейский парламент до таких мер для очистки наших интернет - и социальных сетей. Время нанести удар в ответ", - отметил Вергофстадт.
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