Европе нужен свой "Мюллер" для расследования против РФ, - Евродепутат

30 июля, 2018, 14:57

Депутат Европейского парламента Ги Вергофстадт готов инициировать расследование относительно влияния дезинформации РФ и другого кремлевского вмешательства на европейские демократии

Об этом европарламентарий написал в своем Twitter-аккаунте.

Политик высказал предложение создать в Европе должность спецпрокурора по образцу США.

"Европе нужен собственный Мюллер, который расследует масштабы российских кампаний по дезинформации и других атаках на наши демократии", - отметил евродепутат.

Europe needs it's own Mueller, to investigate the extent of Russian disinformation campaigns & other attacks on our democracies. In September I will push the Eur Parliament to such measures to clean up our internet & social media. It's time to fight back! https://t.co/C4Gby6gJ1O — Guy Verhofstadt (@guyverhofstadt) 29 июля 2018 г.

Он подчеркнул, что готов инициировать такое расследование осенью.

"В сентябре я подтолкну Европейский парламент до таких мер для очистки наших интернет - и социальных сетей. Время нанести удар в ответ", - отметил Вергофстадт.