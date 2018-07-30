Экс-глава ГФС Насиров заявил о президентских амбициях
Об этом он заявил в эфире канала "112 Украина" вечером 29 июля.
"Каждый день думаю об этом все больше и больше. Уже даже начал готовиться к этому. Меня к этому стимулируют друзья, консультанты. Я думаю, что видимо так. ... Я буду делать все, чтобы стать президентом", - заявил Насиров.
Также он сказал, что смог бы найти общий язык с президентом России Владимиром Путиным "как президент федерации дзюдо с человеком, который любит дзюдо".
Насиров заявил, что имеет украинский паспорт.
"Украинское гражданство, и все. Говорили, что я имею британское, венгерское, израильское гражданство. К сожалению, у меня их нет, я бы хотел...", - сказал он.
Также он отметил, что носит электронный браслет.
На вопрос "вы сядете?" Насиров уверенно заявил, что нет, ибо "не за что".
- Напомним, украинский певец Олег Винник заявил, что если бы был миллиардером - то баллотировался бы на пост президента Украины.
- В конце декабря 2017 года в президентском рейтинге социологической группы "Рейтинг" лидировала Юлия Тимошенко, за ней следовали Петр Порошенко и Святослав Вакарчук.
- Президент Петр Порошенко рассказал, что будет баллотироваться на второй президентский срок в 2019 году, если последние полгода его правления будут успешными.
- Кроме вероятного кандидата в президенты Святослава Вакарчука речь шла о том, что баллотироваться на пост главы государства может Владимир Зеленский.
- Политик Роман Бессмертный заявил, что будет участвовать в президентских выборах 2019 года.
- Народный депутат и бывший директор туристического комплекса "Буковель" Александр Шевченко заявил о своем желании участвовать в выборах президента Украины 2019 года.
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