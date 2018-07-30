Экс-глава ГФС Насиров заявил о президентских амбициях

30 июля, 2018, 07:23

Бывший глава Государственной фискальной службы Роман Насиров планирует участвовать в президентских выборах

Об этом он заявил в эфире канала "112 Украина" вечером 29 июля.

"Каждый день думаю об этом все больше и больше. Уже даже начал готовиться к этому. Меня к этому стимулируют друзья, консультанты. Я думаю, что видимо так. ... Я буду делать все, чтобы стать президентом", - заявил Насиров.

Также он сказал, что смог бы найти общий язык с президентом России Владимиром Путиным "как президент федерации дзюдо с человеком, который любит дзюдо".

Насиров заявил, что имеет украинский паспорт.

"Украинское гражданство, и все. Говорили, что я имею британское, венгерское, израильское гражданство. К сожалению, у меня их нет, я бы хотел...", - сказал он.

Также он отметил, что носит электронный браслет.

На вопрос "вы сядете?" Насиров уверенно заявил, что нет, ибо "не за что".