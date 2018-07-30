Чиновника Укртрансбезопасности разоблачили на взятке $38 тысяч

30 июля, 2018, 14:16

Киевская прокуратура направила в суд дело чиновника Государственной службы Украины по безопасности на транспорте, уличенного в системном взяточничестве

Об этом сообщает прокуратура города Киева в Facebook.

Как выяснилось, чиновник Укртрансбезопасности искусственно создавал дефицит бланков разрешений на международные грузовые перевозки, требуя взамен у предпринимателя уплатить ему $38 тыс. за положительное решение вопроса выдачи указанных документов.

5 апреля чиновника задержали на “горячем” в ресторане недалеко от места работы во время получения им очередной части неправомерной выгоды, а именно $4,6 тысячи. Ранее был задокументирован факт получения им $4 тысячи неправомерной выгоды.

Сейчас обвинительный акт по статье “Получение взятки” направлено в Шевченковский районный суд города Киева для рассмотрения по сути. Чиновнику грозит лишение свободы от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, с конфискацией имущества.