 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Чиновника Укртрансбезопасности разоблачили на взятке $38 тысяч

Киевская прокуратура направила в суд дело чиновника Государственной службы Украины по безопасности на транспорте, уличенного в системном взяточничестве

Об этом сообщает прокуратура города Киева в Facebook.

Как выяснилось, чиновник Укртрансбезопасности искусственно создавал дефицит бланков разрешений на международные грузовые перевозки, требуя взамен у предпринимателя уплатить ему $38 тыс. за положительное решение вопроса выдачи указанных документов.

5 апреля чиновника задержали на “горячем” в ресторане недалеко от места работы во время получения им очередной части неправомерной выгоды, а именно $4,6 тысячи. Ранее был задокументирован факт получения им $4 тысячи неправомерной выгоды.

Сейчас обвинительный акт по статье “Получение взятки” направлено в Шевченковский районный суд города Киева для рассмотрения по сути. Чиновнику грозит лишение свободы от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, с конфискацией имущества.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

30 июля, 2018 понедельник

больше новостей

30 июля, 2018 понедельник

29 июля, 2018 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать