Чиновника Укртрансбезопасности разоблачили на взятке $38 тысяч
Об этом сообщает прокуратура города Киева в Facebook.
Как выяснилось, чиновник Укртрансбезопасности искусственно создавал дефицит бланков разрешений на международные грузовые перевозки, требуя взамен у предпринимателя уплатить ему $38 тыс. за положительное решение вопроса выдачи указанных документов.
5 апреля чиновника задержали на “горячем” в ресторане недалеко от места работы во время получения им очередной части неправомерной выгоды, а именно $4,6 тысячи. Ранее был задокументирован факт получения им $4 тысячи неправомерной выгоды.
Сейчас обвинительный акт по статье “Получение взятки” направлено в Шевченковский районный суд города Киева для рассмотрения по сути. Чиновнику грозит лишение свободы от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, с конфискацией имущества.
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