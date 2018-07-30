Черные дыры не уничтожают то, что в них попадает, - ученые
Материал опубликован в Journal of High Energy Physics.
Таким образом, теория о том, что любая материя, которая "всасывается" в черную дыру - уничтожается, не является правильной.
"Мы не знаем, что произойдет с человеком, который попадет в черную дыру. Прежняя теория, на которую мы опирались, так называемая теория стены огня,свидетельствовала, что он сгорит еще до того, как достигнет ее, - отметил Самир Матура, один из инициаторов исследования университета штата Огайо в Коламбусе. - Однако наши расчеты показывают, что это не так. Что случится в тот момент, когда астронавт коснется этого клубка, можно предсказать только с помощью теории струн".
Новое исследование основывается на предыдущей работе из2004 года, когда ученые предположили, что черные дыры в основном похожи на гигантские грязные шары ниток которые собираются все больше и больше, когда новые объекты втягиваются".
Эта теория - известный парадокс "черной дыры", описанный Стивеном Хокингом в 1975 году. Довольно долгое время ученые считали, что материя, которую "проглотила" черная дыра, не способна покинуть ее пределы. Эта теория усложнилась в 1975 году - известный астрофизик Стивен Хокинг доказал, что черные дыры будут постепенно исчезать в определенный период после резкой потери ими энергии.
При этом, теоретически это невозможно - испарение черных дыр и рождение подобного излучения предполагает, что информация о квантовом состоянии частиц, которые попали в черную дыру, будет теряться, что противоречит законам физики.
Ситуацию обещают прояснить ученые из Университета Огайо - они планируют продолжать исследовать этот феномен.
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